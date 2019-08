Vlada do konca leta ne bo uspela pripraviti ustrezne različice energetskega in podnebnega načrta

Ljubljana, 29. avgusta - Vlada je sprejela poročilo o procesu priprave nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki bo začrtal ukrepe za naslednjih 10 let. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pojasnila, da se vlada sooča z zamudo pri pripravi dokumenta, ki ga mora do konca leta poslati v Bruselj. Do takrat najbrž ne bo uspela pripraviti končne različice.