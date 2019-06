Osnutki energetskih in podnebnih načrtov kažejo na panevropski problem

Ljubljana, 20. junija - Ne le Slovenija, premalo ambiciozen osnutek energetskega in podnebnega načrta je v Bruselj poslalo več kot 10 evropskih držav, je danes opozorila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. "Gre za panevropski problem. Zelo me žalosti in skrbi to, kar poslušamo, in to, kar se v življenju dogaja," je dejala za STA.