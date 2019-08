Prašičerejci s sporazumom o razvoju panoge do sheme izbrana kakovost

Gornja Radgona, 28. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje mesne industrije so danes na Agri podpisali sporazum o razvoju slovenske prašičereje in zagonu sheme izbrana kakovost Slovenije v tej panogi. S tem želijo okrepiti verigo oskrbe s prašičjim mesom.