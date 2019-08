SLS bi za nezakonite prehode meje predpisala leto do dve zapora in denarno kazen

Ljubljana, 28. avgusta - Zunajparlamentarna SLS napoveduje, da bo preko državnega sveta predlagala spremembe zakonodaje za zaustavitev ilegalnih migracij in preprečitev zlorab azilne zakonodaje. Med drugim bi s spremembo kazenskega zakonika določili, da je vsak nezakonit prehod meje kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom od enega do dveh let in denarno kaznijo.