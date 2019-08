Na reki Meži na Prevaljah zaključili pomembno protipoplavno naložbo

Prevalje, 27. avgusta - Na Prevaljah so danes ob navzočnosti ministra za okolje in prostor Simona Zajca slovesno predstavili zaključeno naložbo v ureditev struge reke Meže. Naložba je del širšega, 22 milijonov evrov vrednega projekta zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji, ki se bo zaključil leta 2022 in ga sofinancira EU.