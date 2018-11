Na Prevaljah pospešeno urejajo vodotoke

Prevalje, 17. novembra - Na Prevaljah, kjer so se spomladi spopadali s poplavami hudourniških voda, so dela na Flisovem potoku na najbolj problematičnem delu zaključena, dela ob Štefanovem potoku pa se nadaljujejo in naj bi bila končana spomladi prihodnje leto. Trenutno na Prevaljah poteka tudi protipoplavna sanacija struge reke Meže.