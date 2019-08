Danes je svetovni dan psov

Ljubljana, 26. avgusta - Šestindvajsetega avgusta obeležujemo svetovni dan psov, ki poudarja pravico psov do veselega in varnega življenja, ne glede na to, ali so čistokrvne pasme ali mešančki. Prvič so svetovni dan psov obeležili leta 2004, služi pa kot pomoč pri spodbujanju javnosti, da spoznajo, kako veliko število psov je potrebno rešiti vsako leto.