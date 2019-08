Sterilizacija in kastracija mačk nujna za preprečitev nekontroliranega razmnoževanja in širjenja bolezni

Ljubljana/Kranj, 25. avgusta - Nenadzorovana populacija prostoživečih mačk se lahko hitro namnoži in privede do širjenja bolezni. V Mestni občini Kranj med 2. in 13. septembrom organizirajo jesensko akcijo sterilizacije oz. kastracije prostoživečih mačk, so dejali na občini. Kastracijo in sterilizacijo prostoživečih mačk vsako leto izvajajo tudi v zavetišču Gmajnice v Ljubljani.