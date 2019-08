Ljubljana, 26. avgusta - Na Bovškem so v minulem tednu zabeležili pet pokolov ovac, v katerih so zveri pokončale skupno 14 živali. "Sumimo, da gre za pokol volka, saj so na kadavrih sledi ugriza," je za STA povedal predsednik Društva rejcev drobnice bovške Domen Černuta.