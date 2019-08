Po rednem postopku bi iz narave odvzeli 175 medvedov in sedem volkov

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo redni odlok, po katerem bi se iz narave odvzelo 175 rjavih medvedov in sedem volkov. Osnutek je še do konca meseca v javni razpravi, nato bo šel v medresorsko usklajevanje in v potrditev na vlado. Medtem lovci nadaljujejo s posegom v populaciji medveda in volka po interventnem zakonu.