Na Hrvaškem kombi s prebežniki zapeljal v Kolpo, umrla ženska

Sisak, 25. avgusta - Na Hrvaškem je danes prišlo do tragedije, ko je kombi s prebežniki zapeljal v reko Kolpo. Pri tem je umrla ženska. Do nesreče je prišlo po tistem, ko voznik kombija kljub opozorilu policije ni ustavil, ampak je pospešil in izgubil nadzor nad vozilom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.