Romun prevažal 36 tujcev, Hrvata 33, Srb pa 14

Novo mesto/Maribor/Metlika/Črnomelj, 16. avgusta - Policiste so v preteklih dneh obilno zaposlovali nezakoniti prehodi meje. V bližini Ručetne vasi so v sredo prijeli romunskega voznika, ki je prevažal 36 nezakonitih prebežnikov. Dan pozneje so na avtocesti prijeli Hrvata, ki sta v osebnem vozilu in kombiju prevažala 33 tujcev, v Malem Okiču pa Srba, ki je prevažal 14 prebežnikov.