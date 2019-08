Voditelji G7 o svetovnem gospodarstvu in trgovini

Biarritz, 25. avgusta - Voditelji sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) danes na vrhu v francoskem Biarritzu razpravljajo o svetovnem gospodarstvu, trgovini in varnosti. Med glavnimi temami so tudi aktualne politične krize, med drugim vprašanje skupnega nastopa do Irana in odnosi z Rusijo. Zasedanje so tudi danes spremljali protesti.