Trump in Johnson o trgovini in brexitu

Biarritz, 25. avgusta - Ob robu vrha G7 v francoskem Biarritzu sta se danes sešla ameriški predsednik Donald Trump in novi britanski premier Boris Johnson. V ospredju pogovorov so bili trgovinski odnosi in možnost sklenitve dvostranskega trgovinskega sporazuma po izstopu Velike Britanije iz EU. Trump je Johnsona označil kot "pravega človeka" za to, da izpelje brexit.