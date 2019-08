Washington, 24. avgusta - Ameriška vesoljska agencija Nasa naj bi preiskovala prvi sum kaznivega dejanja v vesolju, poroča ameriški časnik New York Times. Preiskovali naj bi astronavtko Anne McClain, ki je z Mednarodne vesoljske postaje dostopala do bančnega računa svoje nekdanje partnerke. Priznala je, da je dostopala do računa, a zatrdila, da ni storila nič nezakonitega.