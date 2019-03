Ruski sojuz ponesel v vesolje Rusa, Američana in Američanko

Bajkonur, 14. marca - Ruska vesoljska agencija je v Bajkonurju opravila uspešno izstrelitev rakete sojuz, ki je proti Mednarodni vesoljski postaji (IS) ponesla ameriška astronavta Nicka Hagueja in Christino Koch ter ruskega kozmonavta Alekseja Ovčinina. Njihova misija na IS, kamor bodo leteli šest ur, bo trajala pol leta.