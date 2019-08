Ponesrečenega jamarja v zgodnjih jutranjih urah dvignili na površje

Ajdovščina, 23. avgusta - Danes ob 4.36 so iz brezna Preporod dvignili ponesrečenega jamarja. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center. Jamarju je v četrtek med vračanjem z raziskovalne akcije v tem na novo odkritem breznu padel na glavo večji, po ocenah okrog pet kilogramov težak kamen in ga poškodoval po glavi.