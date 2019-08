Iz jame pri Predmeji začeli dvigovati poškodovanega jamarja

Ajdovščina, 22. avgusta - Iz brezna Preporod pri Predmeji nad Ajdovščino so po celodnevnih prizadevanjih jamarskih reševalcev pozno zvečer iz jame vendarle začeli dvigovati poškodovanega jamarja. Da bi ga lahko varno izvlekli iz jame, so namreč morali razširiti vhod in dve ožini v jami ter ustvariti prehod za reševalna nosila. Intervencijo naj bi končali po polnoči.