Zastrupljena otroka iz Splita prepeljali na zdravljenje v Rim

Split, 21. avgusta - Deklico in dečka iz Italije, ki sta se prejšnji teden na jadrnici pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom, so danes iz splitske bolnišnice prepeljali na zdravljenje v Rim, poročajo hrvaški mediji. Zdravniki v Splitu so povedali, da se zdravstveno stanje otrok izboljšuje. Z otrokoma je odpotovala tudi njuna mati.