Zastrupljenima otrokoma na Hrvaškem se stanje izboljšuje

Split, 18. avgusta - Zdravstveno stanje deklice in dečka, ki sta se na Hrvaškem na jadrnici zastrupila z ogljikovim monoksidom, se izboljšuje. Deklica je že pri zavesti in komunicira. Deček je sicer še vedno na oddelku za intenzivno nego v splitski bolnišnici, vendar pa tudi on okreva, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.