Italijanski socialdemokrati pripravljeni na pogovore z Gibanjem pet zvezd

Rim, 21. avgusta - Vodja italijanske opozicijske Demokratske stranke (PD) Nicola Zingaretti je danes sporočil, da so se z Gibanjem pet zvezd pripravljeni pogovarjati o oblikovanju vlade, ki bo delovala do konca zakonodajnega mandata. Če to ne bo mogoče, pa je bolje, da gredo na splošne volitve, je povedal po srečanju vodstva PD. Gibanje predloga ni komentiralo.