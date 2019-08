Od leta 1946 v Italiji že 65 vlad; nobena ni končala mandata

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Rim, 20. avgusta - Italija ima tradicionalno burno politiko, saj od leta 1946, ko so vzpostavili republiko, niti ena vlada ni dokončala svojega petletnega mandata. V 73 letih je bilo tako v državi na Apeninskem polotoku kar 65 vlad, v povprečju pa so vladale 13 mesecev. Sedanja koalicija populističnega Gibanja pet zvezd in desne Lige je zdržala dobrih 14 mesecev.