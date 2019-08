Italijanski socialdemokrati pripravljeni na pogovore z Gibanjem pet zvezd

Rim, 21. avgusta - Vodja italijanske opozicijske Demokratske stranke (PD) Nicola Zingaretti je danes sporočil, da so se z Gibanjem pet zvezd pripravljeni pogovarjati o oblikovanju vlade, ki bo delovala do konca zakonodajnega mandata. Če to ne bo mogoče, pa je bolje, da gredo na splošne volitve, je povedal po srečanju vodstva PD.