Primorske novice o zapori glavne ceste v Idrijo (21. 8.)

Koper, 20. avgusta - Saša Dragoš v komentarju Drama in Sizifi piše o tem, da pri zapori glavne ceste v Idrijo ni bilo nobene drame, ki so jo nekateri zaznali ob medijskem poročanju. Avtor pri tem izpostavi poročanje nacionalne televizije, da je bilo v minulem desetletju v to cesto že vloženih deset milijonov evrov prav davkoplačevalskega denarja.