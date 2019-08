Finance o spremembi zakonodaje za večjo učinkovitost javnega naročanja (21. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Andreja Rednak v komentarju Bo pri javnih naročilih kaj manj kraj in izigravanja? piše o tem, da je bilo sprememb zakonodaje za večjo učinkovitost javnega naročanja do zdaj že nešteto, a kot meni, predpisi ne morejo zagotoviti niti skrbnega ravnanja z javnim denarjem niti osebne poštenosti ter integritete naročnikov in ponudnikov.