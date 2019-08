Indijci uspešno utirili sondo v Lunino orbito

Bangalore, 20. avgusta - Indijski znanstveniki so danes uspešno utirili sondo Chandrayaan-2 v Lunino orbito, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Indijski vesoljski znanstveniki nameravajo s to misijo v naslednjih 14 dneh kartirati površje južnega pola Lune, preučiti sestavo tal in iskati ostanke vode.