Indija uspešno izstrelila vesoljsko plovilo proti Luni

Mumbai, 22. julija - Indija je danes uspešno izstrelila vesoljsko plovilo Chandrayaan-2 proti Luni, potem ko so morali pred enim tednom zaradi tehničnih težav odpovedati izstrelitev. Indija bo tako verjetno postala četrta država na svetu, ki bo s svojim plovilom pristala na Luni, in to 50 let po prvih človeških korakih na tem edinem Zemljinem naravnem satelitu.