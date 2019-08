Skupnostna skrb v lokalnem okolju ponekod po mnenju varuha in Zveze Sonček še velik problem

Ljubljana, 19. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes s predstavnikoma Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček pogovarjal o težavah, s katerimi se soočajo varstveno delovni centri. Strinjali so se, da je skupnostna skrb v lokalnem okolju, dostopnost do socialno varstvenih in zdravstvenih storitev ponekod na terenu velik problem.