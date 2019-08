V Ljubljani odprli Prekmurski trg

Ljubljana, 19. avgusta - V prestolnici so ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom danes odprli Prekmurski trg. Nahaja se v križišču Poljanske ceste, Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice. Prvi slovenski predsednik Milan Kučan je ob tem poudaril pomen narodne, kulturne in jezikovne pripadnosti slovenstvu med Prekmurci.