Šarec: Obletnica priključitve Prekmurja je priložnost za njegovo uveljavitev

Beltinci, 17. avgusta - Nocoj so v Beltincih slovesno obeležili 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Premier Marjan Šarec je v govoru dejal, da je to priložnost za uveljavitev Prekmurja kot pokrajine, v kateri v razumevanju in spoštovanju drug z drugim živijo pripadniki slovenskega in drugih narodov, ter da okrepimo, kar nas lahko povezuje.