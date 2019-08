Preventivni ukrepi pomembni pri zmanjšanju škod po zvereh

Ljubljana, 17. avgusta - Pomembno vlogo pri preprečevanju oz. zmanjševanju škod po zavarovanih zvereh, kot sta medved in volk, imajo tudi preventivni ukrepi, kot je npr. zaščita živali na pašniku s primerno elektroogrado in pastirskimi psi. Da se je treba na območjih, kjer so prisotne zveri, vesti po načelu dobrega gospodarja, piše tudi v zakonu o ohranjanju narave.