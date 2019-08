Finance o zamujenih priložnostih v Gorenju (19. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Petra Sovdat v komentarju Škoda piše o tem, da se širša javnost verjetno ni zavedala, kako slabo je z Gorenjem. Maskirni piar, globok glas, goste mreže, dobri tovariši, nikakršen corporate governance, prijazni lastniki. To so bili po njenem mnenju razlogi za to, da je Gorenju šlo slabo, zdaj pa nima smisla ugibati, kaj bi bilo, če bi bilo.