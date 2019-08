Dnevnik o prometni varnosti (19. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Primož Knez v komentarju Ne le jaz, tudi ti si odgovoren! piše o tem, da smo po številu mrtvih v prometu na milijon prebivalcev visoko v zgornji tretjini evropskih držav, Hrvati pa so globoko pri dnu, ukrepali so namreč tako, da so drastično povišali kazni. Avtor meni, da drastične kazni sicer niso (edina) rešitev, so pa daleč najlažja.