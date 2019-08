ZZZS in SiDG zavrnila obtožbe iz zgodbe o opeharjenih gozdarskih delavcih

Ljubljana, 14. avgusta - V ZZZS so obtožbe Delavske svetovalnice o "sistematičnem vzorcu šlamparije" pri odjavah gozdarskih delavcev iz socialnih zavarovanj za STA označili za "popolnoma neutemeljene", prav tako napovedane tožbe. Zatrdili so, da spoštujejo zakonodajo. Da z javnimi naročili delodajalcu teh delavcev niso ravnali napak, so za STA povedali tudi v SiDG.