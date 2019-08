Opeharjeni gozdarski delavci v tožbe, Delavska svetovalnica pa v spopad z ZZZS

Ljubljana, 13. avgusta - V Delavski svetovalnici so danes razkrili zgodbo o opeharjenih delavcih iz BiH, ki so delali v gozdu pri treh podjetjih v Beli krajini v lasti družine Mujkić. Kot so pojasnili, jim je delodajalec kršil vrsto pravic, na koncu pa naj bi jih ZZZS še nezakonito odjavil iz zdravstvenega zavarovanja. Sledile bodo tožbe in spopad z ZZZS, so napovedali.