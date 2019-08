Na hongkonškem letališču onemogočili prijave na let

Hongkong, 13. avgusta - Na hongkonškem letališču so po ponedeljkovi odpovedi vseh letov danes zaradi nadaljevanja protestov onemogočili prijave na let. Protestniki so pred tem potnikom na različne načine preprečevali dostop do območja za odhodne lete. Prihodi letal potekajo nemoteno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.