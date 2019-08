Na hongkonškem letališču odpovedali vse lete

Hongkong, 12. avgusta - Na hongkonškem letališču so zaradi protestnikov, ki so zasedli dvorane, namenjene prihodom potnikov, odpovedali vse današnje prihode in odhode. Izjema so odhodni leti, pri katerih so potniki že opravili postopek prijave na let, in prihodi letal, ki so že na poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.