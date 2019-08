S KantFestom začetek jubilejnega Letnega odra Ruše

Ruše, 16. avgusta - Z današnjim 17. mednarodnim festivalom kantavtorstva KantFest se začenja 20. jubilejni Letni oder Ruše, ki v zanj značilnem kamnitem amfiteatru sredi gozda ponovno obljublja nepozabna doživetja. Do konca prihodnjega tedna se bodo tam zvrstili koncerti in gledališke predstave, čez dan pa bo kulturno in športno dogajanje še na drugih prizoriščih.