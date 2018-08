Ruški Letni oder nared za novo kulturno popotovanje

Ruše, 21. avgusta - V Rušah so po lanskem neurju uspeli obnoviti priljubljeno letno gledališče sredi gozda in tako se bo tam tudi letos odvil festival Letni oder Ruše. Začel se bo v petek z gostujočim mednarodnim filmskim festivalom UNAFF in zaključil 1. septembra s koncertom hrvaškega pevca Tonija Cetinskega.