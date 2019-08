Celje, 12. avgusta - Na območju Ljubije pri Mozirju so dopoldne našli moško truplo. Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešanega 83-letnika iz Slovenj Gradca, ki so ga zadnji teden iskali na širšem območju Smrekovca, so sporočili s Policijske uprave Celje.