Policija prosi za pomoč pri iskanju 83-letnega Friderika Ješovnika iz Slovenj Gradca

Celje, 9. avgusta - Policisti še vedno iščejo 83-letnega Friderika Ješovnika iz Slovenj Gradca, ki so ga nazadnje videli v torek v popoldanskih urah pod kočo na Smrekovcu v smeri proti Belim Vodam. Znova prosijo vse, ki so ga opazili in mu morda skušali pomagati s prevozom v dolino, naj jih pokličejo na telefonsko številko 113.

Pogrešani je bil nazadnje oblečen v svetlejšo majico s kratkimi rokavi in bež pohodniške kratke hlače do kolen, obut pa je bil v svetlo rjave planinske čevlje, so sporočili s celjske policijske uprave.

V torek so ga iskali do poznega večera in pregledali več planinskih poti. Z iskalno akcijo so nadaljevali tudi v sredo, pri tem pa so poleg policistov in svojcev sodelovali tudi gasilci, lovci, pripadniki gorske reševalne službe, vodniki psov in psi za iskanje ljudi.

Pri iskanju so si pomagali z dronom.