Protesti v Hongkongu se nadaljujejo

Hongkong, 10. avgusta - Protesti v Hongkongu trajajo že tretji mesec in nič ne kaže, da bi lahko kmalu pojenjali. Na mestnem letališču se je danes zbralo na tisoče protestnikov, ki ga že drugi dan blokirajo, poroča South China Morning Post. Protestniki, vključno z družinami in starostniki, pa so se zbirali tudi po mestu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.