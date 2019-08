V spopadih na Tempeljskem griču ranjenih več muslimanskih vernikov

Tel Aviv/Gaza, 11. avgusta - Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in palestinskimi verniki, pri čemer je bilo ranjenih več vernikov, poročajo izraelski mediji. Do spopadov je prišlo na kraju, ki velja za svetega tako za Jude kot muslimane, oboji pa danes obeležujejo pomemben verski praznik.