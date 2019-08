Minister Zajc poziv k odstopu označil kot neutemeljen

Ljubljana, 10. avgusta - Minister za okolje in prostor Simon Zajc je poziv k odstopu, ki ga zaradi vse pogostejših napadov zveri na rejne živali zahteva sindikat kmetov, označil kot neutemeljen in ga v celoti zavrača. Zapisal je, da se zaveda resnosti problematike in da s strani izvajalcev interventnega zakona pričakuje pripravo rešitev za hitrejši odstrel volkov.