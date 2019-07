Grčijo pred letom dni prizadel smrtonosni požar

Atene, 23. julija - Na grški Atiki so po letu dni še vedno vidne posledice smrtonosnega požara, ki je zahteval 102 življenji. Domačini niso pozabili na paniko, ko so ognjeni zublji, ki jih je močan veter le še okrepil, pustošili na območju ter ljudi v hišah in avtomobilih ujeli nepripravljene.