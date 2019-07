Pogrešajo mladoletno Leo Jevšenak iz Brda pri Slovenskih Konjicah

Kot so danes sporočili s policije, je pogrešana visoka okoli 160 centimetrov, vitke postave in ima dolge temno rjave lase. V nosu ima piercing, na levi roki pa tatu z napisom Embrace life with every breath in s podobami treh ptičkov.

Ko je pogrešana odšla od doma je bila oblečena v črne jeans hlače in črno majico. Obuta pa je bila v bele športne copate, so še zapisali na policiji.