Indija svari Pakistan pred vmešavanjem v notranje zadeve zaradi Kašmirja

New Delhi, 8. avgusta - Indija je danes opozorila Pakistan, naj se ne vmešava v njene notranje zadeve, kakršna je bila odločitev indijske vlade, da odpravi avtonomijo v indijskem delu Kašmirja. Slikanje izrednih razmer v regiji ne bo uspelo, so se v New Delhiju odzvali na odločitev Islamabada, da izžene posebnega indijskega odposlanca in prekine trgovinske odnose.