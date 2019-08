Indija odpravila avtonomijo Kašmirja in uvedla omejitve

New Delhi, 5. avgusta - Indijski predsednik je danes z odlokom odpravil poseben status indijskemu delu regije Kašmir. Na območju Srinagar je zdaj omejeno združevanje ljudi ter prekinjena dostop do interneta in telefonskega omrežja. Aretiranih naj bi bilo tudi več lokalnih politikov. Prejšnji teden je sicer Indija v Kašmir napotila še 10.000 vojakov.