Trump tudi v El Pasu tolažil priče in žrtve poboja

Dayton, 8. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je po Daytonu v sredo obiskal še El Paso v Teksasu, kjer je prav tako tolažil žrtve in priče nedavnega strelskega napada. V obeh prizoriščih najnovejših strelskih pohodov v ZDA so ga pričakali protesti, ker nasprotuje omejitvi pravice do orožja in ker naj bi napadalca v El Pasu navdahnile njegove izjave.