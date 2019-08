V ZDA po novih pokolih oživele razprave o orožju

Washington, 6. avgusta - Po strelskih pokolih v El Pasu in Daytonu so v Washingtonu znova oživele razprave o spremembah zakonodaje glede orožja. Številne so tudi obljube o ukrepih. Doslej teh še ni bilo, ker vodja senatne večine Mitch McConnell od leta 2015, odkar je prevzel položaj, blokira vse poskuse sprememb.